    Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

    Наука и образование
    • 06 декабря, 2025
    • 15:06
    Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

    Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили в Тбилиси вопросы двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает грузинское бюро Report, министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе встретился с находящейся в стране с официальным визитом делегацией во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в области образования, науки и работы с молодежью. Также были затронуты планы по реализации новых совместных проектов.

    Миканадзе проинформировал азербайджанского коллегу о новшествах в системе образования Грузии, особо отметив планируемые реформы в высшем и общем образовании.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся своевременной доставки учебников в школы, где обучение ведется на грузинском и азербайджанском языках. Также были затронуты темы усиления интеграции национальных меньшинств в образовательную систему, укрепления партнерских связей между высшими учебными заведениями и расширения существующего плодотворного сотрудничества с Университетом ADA в новых областях.

    Амруллаев выразил готовность к реализации новых совместных проектов в сфере образования, науки и молодежи.

    Azərbaycan və Gürcüstanın təhsil nazirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Лента новостей