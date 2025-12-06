Молдова запросила помощь у Румынии после атаки РФ на энергообъекты Украины

Оператор молдавской энергосети Moldelectrica в субботу сообщил об аварийной ситуации, вызванной российскими ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

По ее данным, в результате атак на энергетическую систему Украины в регионе был отключен важный энергетический блок, а линии интерконнекторов находятся на пике загруженности.

"Moldelectrica обратилась за аварийной помощью к Румынии в качестве меры предосторожности на следующие несколько часов. Это обеспечит безопасную работу электроэнергетической системы и предупредит возможные перегрузки", – говорится в сообщении.

В ночь на субботу российские войска нанесли масштабный удар ракетами и дронами по нескольким украинским городам. Взрывы раздавались в частности в Полтаве, Луцке, Одессе, Запорожье и Белой Церкви.