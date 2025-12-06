İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 20:14
    Rusiyanın Ukraynanın enerji obyektlərinə hücumundan sonra Moldova Rumıniyadan kömək istəyib

    Moldovanın enerji şəbəkəsi operatoru "Moldelectrica" şənbə günü Ukraynanın enerji infrastrukturuna Rusiya tərəfindən endirilən zərbələr nəticəsində fövqəladə vəziyyətin yarandığını bildirib.

    "Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə şirkətin açıqlamasında qeyd olunub.

    Məlumata görə, Ukraynanın enerji sisteminə hücumlar nəticəsində regionda mühüm enerji bloku sıradan çıxıb, interkonnektor xətləri isə maksimum yüklənmə vəziyyətindədir.

    "Moldelectrica" ehtiyat tədbiri olaraq Rumıniyadan fövqəladə yardım istəyib. Bu, elektrik enerjisi sisteminin təhlükəsiz fəaliyyətini təmin edəcək və mümkün yüklənmələrin qarşısını alacaq", – açıqlamada vurğulanıb.

    Şənbə gecəsi Rusiya ordusu raket və dronlarla bir neçə Ukrayna şəhərinə genişmiqyaslı hücum həyata keçirib. Partlayışlar, xüsusən Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporojye və Belaya Çerkovda eşidilib.

    Moldova enerji Ukrayna Rumıniya yardım
    Молдова запросила помощь у Румынии после атаки РФ на энергообъекты Украины

