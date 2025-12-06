Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира в России

    Индивидуальные
    • 06 декабря, 2025
    • 21:45
    Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира в России

    Азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали на Кубке мира по боксу среди нефтяных стран, проходившем в российском городе Югорск.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса, Малик Гасанов (67 кг) одолел в финальном поединке Энхтора Тегшжаргала (Монголия).

    Ядигяр Алиев (51 кг) завоевал серебряную медаль, а Али Мириев (60 кг) и Новрузали Гулиев (75 кг) - бронзовые.

    Отметим, что в турнире соревновались представители 15 стран.

    азербайджанские боксеры Кубок мира по боксу Россия
    Фото
    Azərbaycan boksçuları neft ölkələri arasında keçirilən Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar
    Elvis

    Последние новости

    22:05

    Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой

    В регионе
    21:59

    В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

    Происшествия
    21:45
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира в России

    Индивидуальные
    21:37

    В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

    Другие страны
    21:24
    Фото

    В чемпионате Азербайджана по дзюдо подведены итоги индивидуальных соревнований

    Индивидуальные
    21:12

    Зеленский провел телефонный разговор с Кушнером и Уиткоффом

    Другие страны
    20:58
    Фото

    Турция стала первой страной, запустившей в космосе гибридный двигатель

    Наука и образование
    20:49

    Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону ядерную программу Тегерана

    В регионе
    20:30

    Орбан: Европа готовится к войне с Россией

    Другие страны
    Лента новостей