Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира в России
Индивидуальные
- 06 декабря, 2025
- 21:45
Азербайджанские спортсмены завоевали 4 медали на Кубке мира по боксу среди нефтяных стран, проходившем в российском городе Югорск.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса, Малик Гасанов (67 кг) одолел в финальном поединке Энхтора Тегшжаргала (Монголия).
Ядигяр Алиев (51 кг) завоевал серебряную медаль, а Али Мириев (60 кг) и Новрузали Гулиев (75 кг) - бронзовые.
Отметим, что в турнире соревновались представители 15 стран.
