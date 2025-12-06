В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

В Бейлаганском районе произошло тяжелое ДТП, в котором погиб один, пострадали два человека.

Как сообщили в ответ на запрос Report в районной центральной больнице, двое пострадавших (мужчины 1968 и 1972 г.р.) были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у обоих черепно-мозговую травму, они находятся в коме.

В результате ДТП один человек скончался до приезда врачей.