    В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

    Происшествия
    • 06 декабря, 2025
    • 21:59
    В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

    В Бейлаганском районе произошло тяжелое ДТП, в котором погиб один, пострадали два человека.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в районной центральной больнице, двое пострадавших (мужчины 1968 и 1972 г.р.) были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии.

    Врачи диагностировали у обоих черепно-мозговую травму, они находятся в коме.

    В результате ДТП один человек скончался до приезда врачей.

    ДТП Бейлаганский район погибший пострадавшие
    Beyləqanda avtoqəzada bir nəfər ölüb, daha iki nəfərin vəziyyəti ağırdır
