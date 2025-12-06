İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Beyləqanda avtoqəzada bir nəfər ölüb, daha iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Hadisə
    • 06 dekabr, 2025
    • 21:52
    Beyləqanda avtoqəzada bir nəfər ölüb, daha iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Bu gün saat 19:00 radələrində Beyləqan rayonunda avtoqəza hadisəsi səbəbilə 2 nəfər (kişi) Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından bildirilib.

    1968-ci il təvəllüdlü şəxsə və 1972-ci il təvəllüdlü şəxsə kəllə beyin travması, komatoz vəziyyət diaqnozu təyin olunub.

    Xəsarət alan şəxslərin müalicəsi isə Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında davam etdirilir. Vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir.

    Hadisə nəticəsində 1 nəfərin həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.

    Beyləqan avtoqəza Ölüm
    В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

    Son xəbərlər

    21:54

    Ərdoğan Maduroya ABŞ ilə Venesuela arasında dialoq kanallarının açıq tutulmalı olduğunu bildirib

    Region
    21:52

    Beyləqanda avtoqəzada bir nəfər ölüb, daha iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Hadisə
    21:38

    Rauf Hacılı: "XI Vüqar Həşimov Memorialında çempionluğa əsas namizədlərdən biri Rauf Məmmədovdur"

    Fərdi
    21:28
    Foto

    Azərbaycan boksçuları neft ölkələri arasında keçirilən Dünya Kubokunda 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    21:13

    Orban: Avropa Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    20:57

    "Qobu Park-1"dəki partlayışda tüstüdən zəhərlənənlərdən birinin vəziyyəti ağırdır

    Hadisə
    20:56

    Misir XİN rəhbəri: Qəzzaya tezliklə beynəlxalq qüvvələr yerləşdirilməlidir

    Digər ölkələr
    20:43
    Foto

    Türkiyə hibrid mühərriki kosmosda işə salan ilk ölkə olub

    Elm və təhsil
    20:35
    Foto

    Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatında fərdi mübarizə başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti