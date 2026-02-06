İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçiriləcək

    Komanda
    • 06 fevral, 2026
    • 09:03
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün B qrupunda "Naxçıvan" klubu "Ordu" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    "Naxçıvan" B qrupunda 27 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Ordu" 29 xalla qrupun lideridir.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" isə "Sərhədçi"ni (97:89) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası XXVI tur Naxçıvan basketbol klubu Ordu basketbol komandası Bakı İdman Sarayı

