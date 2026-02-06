İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Digər
    • 06 fevral, 2026
    • 09:03
    Masazırda 33 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Ramazanov Hüseyn Yasən oğlu kirayə yaşadığı Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi, H.Z. Tağıyev küçəsi ev 3 ünvanında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Masazır dəm qazı Prokurorluq

