Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Турция стала первой страной, запустившей в космосе гибридный двигатель

    Наука и образование
    • 06 декабря, 2025
    • 20:58
    Турция стала первой страной, запустившей в космосе гибридный двигатель

    Турция стала первой страной в мире, запустившей в космосе гибридную силовую установку.

    Как передает Report, об этом сообщила турецкая компания Baykar.

    Согласно информации, первый орбитальный буксир полностью турецкого производства FGN-TUG-S01, разработанный компанией Fergani Uzay за счет собственных возможностей, успешно завершил критический маневр в космосе, запустив 6 декабря в 08:46 по бакинскому времени основную гибридную силовую установку. Операция, продолжавшаяся 35 секунд, была выполнена успешно.

    "Эта операция является новшеством не только для космической промышленности Турции, но и всего мира", - отмечается в сообщении.

    После успешного завершения указанного маневра началась вторая критическая фаза миссии – отделение CubeSat, процесс также завершился успешно.

    "Успешное завершение миссии создает критическую инфраструктуру для Глобальной системы позиционирования "Улуг Бек", которую планирует создать Fergani Uzay. Благодаря этой технологии компания в будущем сможет размещать группы спутников на различных орбитах за счет своих возможностей", - подчеркивается в сообщении.

    Турция космическая деятельность
    Фото
    Türkiyə hibrid mühərriki kosmosda işə salan ilk ölkə olub
    Elvis

    Последние новости

    21:12

    Зеленский провел телефонный разговор с Кушнером и Уиткоффом

    Другие страны
    20:58
    Фото

    Турция стала первой страной, запустившей в космосе гибридный двигатель

    Наука и образование
    20:49

    Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону ядерную программу Тегерана

    В регионе
    20:30

    Орбан: Европа готовится к войне с Россией

    Другие страны
    20:22

    Глава МИД Египта призвал ускорить ввод международных сил в Газу

    Другие страны
    20:19

    Футбольные функционеры Азербайджана и Узбекистана обсудили подготовку к молодежному ЧМ-2027

    Футбол
    20:04
    Фото

    В Баку во время реставрационных работ повредили архитектурный памятник

    Происшествия
    19:51

    Молдова запросила помощь у Румынии после атаки РФ на энергообъекты Украины

    Другие страны
    19:38

    Аш-Шараа: Президентские выборы в Сирии пройдут через четыре года

    Другие страны
    Лента новостей