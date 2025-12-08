Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вернулся на патрулирование в Карибское море

    • 08 декабря, 2025
    • 02:48
    Авианосец ВМС США Джеральд Форд вернулся на патрулирование в Карибское море

    Атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford вернулся на патрулирование в Карибское море после недельного пребывания на американских Виргинских островах.

    Как передает Report, об этом сообщил аргентинский военный портал Zona Militar.

    После выхода с американских Виргинских островов он направился в юго-восточном направлении.

    Как сообщало Южное командование США (SOUTHCOM), авианосец, курсировавший в Карибском море, 1 декабря зашел порт на острове Сент-Томас для отдыха экипажа.

    Он прибыл в регион Карибов 16 ноября для усиления Южного командования США на фоне возможного проведения военной операции против Венесуэлы.

    Авианосец USS Gerald Ford несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet, которые уже выполняли регулярные полеты вблизи побережья Венесуэлы.

    Помимо авианосца, в Карибском море вблизи Венесуэлы сосредоточена корабельная группировка из двух крейсеров и шести эсминцев, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk, а также амфибийно-десантная группа из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту.

    Крейсеры и эсминцы курсируют на расстоянии 110-160 км от побережья Венесуэлы. Кроме того, на аэродроме на американской территории Пуэрто-Рико также размещены 10 истребителей пятого поколения F-35B.

