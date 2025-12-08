Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Трамп разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с проектом мирной сделки

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 04:05
    Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Владимиром Зеленским в связи с тем, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

    "Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение", - отметил он. Трамп указал, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением американских властей.

    Tramp Zelenskinin sülh sazişini nəzərdən keçirməməsindən məyus olub
    Лента новостей