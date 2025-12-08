İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Tramp Zelenskinin sülh sazişini nəzərdən keçirməməsindən məyus olub

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 04:02
    Tramp Zelenskinin sülh sazişini nəzərdən keçirməməsindən məyus olub

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün ABŞ administrasiyası tərəfindən hazırlanan sülh sazişi layihəsini hələ oxumadığına görə ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenskidən məyus olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu amerikalı lider Con Kennedi adına İfaçılıq Sənətləri Mərkəzində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Deməliyəm ki, Zelenskinin təklifi hələ oxumadığına görə bir qədər məyus oldum", o qeyd edib.

    Tramp bildirib ki, Ukrayna Prezidentinin ətrafı ABŞ hökumətinin təklifindən son dərəcə məmnundur.

    Donald Tramp Vladimir Zelenski ABŞ Ukrayna
    Трамп разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с проектом мирной сделки

    Son xəbərlər

    04:34

    Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:02

    Tramp Zelenskinin sülh sazişini nəzərdən keçirməməsindən məyus olub

    Digər ölkələr
    03:46

    Abşeronda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    03:30

    Masazırda avtomobil yanıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    03:15

    Nigeriyada qaçırılan 100 məktəbli terrorçuların əlindən azad edilib

    Digər ölkələr
    02:36

    Meksikada bomba yüklü avtomobilin partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:16

    Luvrda subasma nəticəsində yüzlərə tarixi kitab zədələnib

    Digər ölkələr
    01:35

    Afrika ölkələri Benində qoşun yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Benin Prezidenti: Dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti