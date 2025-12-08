В Масазыре в результате возгорания автомобиля погиб человек
Происшествия
- 08 декабря, 2025
- 03:50
В Абшеронcком районе в результате возгорания автомобиля погиб человек.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории поселка Масазыр.
По предварительной информации, легковой автомобиль марки BMW внезапно загорелся. Троих человек, находившихся внутри транспортного средства, удалось вызволить и доставить в больницу.
Несмотря на усилия врачей, жизнь Гурбанали Ага оглу Ализаде спасти не удалось. Лечение двух других пострадавших продолжается.
Причины возгорания устанавливаются.
