ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-Ready

Всемирный банк (ВБ) впервые оценил Азербайджан в рамках нового отчета Business Ready-2025 (B-Ready, "Вхождение в бизнес").

Как сообщает Report со ссылкой на ВБ, исследование охватило 101 экономику и оценивает деловой и инвестиционный климат по трем ключевым показателям - нормативно-правовая база, государственные услуги и операционная эффективность, а также формирует усредненные оценки по тематическим направлениям.

По показателю нормативно-правовой базы Азербайджан набрал 71,92 балла из 100 и занял 32-е место. Наиболее высокие оценки страна получила в сфере финансовых услуг (94,1 балла) и коммунальной инфраструктуры (83,6 балла), относительно устойчивые показатели зафиксированы в создании предприятий (74,2 балла), разрешении споров (74,7 балла), несостоятельности бизнеса (70,8 балла) и расположении бизнеса (70,5 балла). Более сдержанные результаты отмечены в международной торговле (64,5 балла), налогообложении (66,7 балла), трудовых ресурсах (68,1 балла) и рыночной конкуренции (52 балла).

По второму показателю - государственные услуги - Азербайджан получил 62,7 балла и занял 40-е место. Лучшие результаты зафиксированы в создании предприятий (87,2 балла) и финансовых услугах (89,8 балла), тогда как относительно низкие оценки отмечены в международной торговле (49,2 балла), рыночной конкуренции (38,8 балла) и сфере несостоятельности бизнеса (37,5 балла).

По уровню операционной эффективности страна набрала 63,3 балла, расположившись на 42-м месте. При этом особенно высоко оценены процедуры создания предприятий (96,7 балла), расположение бизнеса (85,9 балла) и коммунальные услуги (87,9 балла). В то же время слабые позиции сохраняются в международной торговле (48,5 балла), рыночной конкуренции (45,3 балла), трудовых ресурсах (57,3 балла), а показатель несостоятельности бизнеса в этом блоке оценен в ноль баллов.

В среднем по всем тематическим направлениям Азербайджан получил наиболее высокие оценки в создании предприятий (86 баллов), финансовых услугах (87,2 балла) и коммунальных услугах (83 балла). Более умеренные показатели зафиксированы в налогообложении (67,8 балла), разрешении споров (65,3 балла), трудовых ресурсах (64 балла) и международной торговле (54,1 балла), тогда как наиболее проблемными направлениями остаются рыночная конкуренция (45,3 балла) и несостоятельность бизнеса (36,1 балла).

Для других стран Южного Кавказа результаты различаются: у Армении оценки по трем основным показателям варьируются в диапазоне от 61,2 до 73 баллов, у Грузии - от 70,3 до 78 баллов.

В отличие от предыдущих отчетов Doing Business, в B-Ready больше не делается упор на рейтинги стран. ВБ ставит перед собой цель расширить число стран, охватываемых B-Ready, до 180 к 2026 году.

B-Ready является новым проектом Группы Всемирного банка по сбору и анализу данных о деловом и инвестиционном климате и сопровождается ежегодным флагманским докладом. Он стал частью обновленной стратегии ВБ, направленной на стимулирование частных инвестиций, создание рабочих мест и повышение производительности, а также заменил отчет Doing Business, предложив более сбалансированный и прозрачный подход к оценке бизнес-среды. Методология B-Ready основывается на рекомендациях экспертов Всемирного банка, правительств, частного сектора и организаций гражданского общества и предполагает баланс между показателями de jure и de facto, а также сопоставимость и репрезентативность данных.

Напомним, что в сентябре 2021 года ВБ объявил об отказе от дальнейшей подготовки отчетов Doing Business после выявления нарушений при формировании данных в предыдущие годы. Азербайджан вошел в число четырех стран, упомянутых в этом контексте. При этом если в отношении Китая и Саудовской Аравии речь шла о завышении показателей, то рейтинги Азербайджана в отчетах Doing Business за 2018 и 2020 годы, напротив, были занижены вследствие предвзятого подхода со стороны авторов.