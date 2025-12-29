Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

Украинцы хотят мира, однако большинство населения не хочет его ценой Донбасса.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что украинцы устали от войны, но не готовы идти на компромисс, который угрожает национальной безопасности: "Люди хотят мира. Сегодня Трамп сказал, что видел результаты опросов, по которым 85% или даже 87% хотят мира. Это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против ухода с Донбасса. Это означает, что все хотят мира, но справедливого мира".

Зеленский добавил, что выход из Донбасса является худшим сценарием и должен пониматься всеми сторонами переговоров. По его словам, такой шаг создает значительный риск для Украины и будет неприемлемым для ее граждан.