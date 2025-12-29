Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 19:09
    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Украинцы хотят мира, однако большинство населения не хочет его ценой Донбасса.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

    Он подчеркнул, что украинцы устали от войны, но не готовы идти на компромисс, который угрожает национальной безопасности: "Люди хотят мира. Сегодня Трамп сказал, что видел результаты опросов, по которым 85% или даже 87% хотят мира. Это наша жизнь. 87% поддерживают мир. В то же время 85% против ухода с Донбасса. Это означает, что все хотят мира, но справедливого мира".

    Зеленский добавил, что выход из Донбасса является худшим сценарием и должен пониматься всеми сторонами переговоров. По его словам, такой шаг создает значительный риск для Украины и будет неприемлемым для ее граждан.

    Украина Донбасс российско-украинская война Владимир Зеленский ВСУ
    Zelenski: Ukraynalıların 85 faizi ordunun Donbasdan çıxmasına qarşıdır

    Последние новости

    19:37

    Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президента

    Другие страны
    19:25

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    19:16

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Футбол
    19:09

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    18:59

    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    Происшествия
    18:51

    ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-Ready

    Финансы
    18:48

    Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

    Финансы
    18:35

    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:26

    Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

    Другие страны
    Лента новостей