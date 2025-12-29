Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Александар Станоевич назначен новым главным тренером представителя Турецкой Суперлиги "Карагюмрюк".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, на этом посту он заменил отправленного в отставку Марцела Личку.

    Отметим, что Станоевич в сезоне 2023/2024 некоторое время тренировал другую турецкую команду - "Коньяспор".

