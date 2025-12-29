Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера
Футбол
- 29 декабря, 2025
- 19:16
Александар Станоевич назначен новым главным тренером представителя Турецкой Суперлиги "Карагюмрюк".
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, на этом посту он заменил отправленного в отставку Марцела Личку.
Отметим, что Станоевич в сезоне 2023/2024 некоторое время тренировал другую турецкую команду - "Коньяспор".
Последние новости
19:37
Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президентаДругие страны
19:25
Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планетыДругие страны
19:16
Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренераФутбол
19:09
Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с ДонбассаДругие страны
18:59
В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбойПроисшествия
18:51
ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-ReadyФинансы
18:48
Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабряФинансы
18:35
ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНОДругие
18:26