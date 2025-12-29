Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

Александар Станоевич назначен новым главным тренером представителя Турецкой Суперлиги "Карагюмрюк".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, на этом посту он заменил отправленного в отставку Марцела Личку.

Отметим, что Станоевич в сезоне 2023/2024 некоторое время тренировал другую турецкую команду - "Коньяспор".