Песков: Путин и Трамп в самое ближайшее время проведут новый телефонный разговор
В регионе
- 29 декабря, 2025
- 13:54
Новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в самое ближайшее время.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта в Украине, и переговоры находятся на финальной стадии.
При этом он отметил, что речи о телефонном звонке Путина и Зеленского быть не может.
Песков также сообщил, что в ходе предыдущего телефонного разговора Путин и Трамп не обсуждали вопрос о рождественском перемирии в Украине.
