    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Песков: Путин и Трамп в самое ближайшее время проведут новый телефонный разговор

    В регионе
    • 29 декабря, 2025
    • 13:54
    Песков: Путин и Трамп в самое ближайшее время проведут новый телефонный разговор

    Новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в самое ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, Москва согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта в Украине, и переговоры находятся на финальной стадии.

    При этом он отметил, что речи о телефонном звонке Путина и Зеленского быть не может.

    Песков также сообщил, что в ходе предыдущего телефонного разговора Путин и Трамп не обсуждали вопрос о рождественском перемирии в Украине.

