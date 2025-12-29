Песков: Путин и Трамп в самое ближайшее время проведут новый телефонный разговор

Новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в самое ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта в Украине, и переговоры находятся на финальной стадии.

При этом он отметил, что речи о телефонном звонке Путина и Зеленского быть не может.

Песков также сообщил, что в ходе предыдущего телефонного разговора Путин и Трамп не обсуждали вопрос о рождественском перемирии в Украине.