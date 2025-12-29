Peskov: Putin və Tramp ən yaxın zamanda yeni telefon danışığı aparacaq
Region
- 29 dekabr, 2025
- 14:18
Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında ABŞ liderinin ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşünün nəticələrinə dair yeni telefon danışığı ən yaxın zamanda baş tutacaq.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Moskva Trampın sözləri ilə razıdır, tərəflər Ukrayna münaqişəsinin tənzimlənməsinə yaxındırlar və danışıqlar yekun mərhələdədir.
Bundan əlavə, o, Putin və Zelenski arasında telefon danışığının mümkün olmadığını qeyd edib.
D.Peskov, həmçinin bildirib ki, əvvəlki telefon danışığı zamanı Putin və Tramp Ukraynada milad atəşkəsi məsələsini müzakirə etməmişdilər.
Son xəbərlər
15:03
Prezident 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqləyibMaliyyə
15:03
Azərbaycan idmançısı 2 illik diskvalifikasiya olunubFərdi
15:02
Səfir: ABŞ və Ermənistan həlledici sferalarda yeni birgə təşəbbüslər başladırRegion
15:00
Azərbaycanda 2029-cu ilə dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin yuxarı həddi müəyyən edilibMaliyyə
14:59
Yunanıstanda miqrantları daşıyan qayıq batıb: ölən və itkin düşənlər varDigər ölkələr
14:56
Azərbaycanda Xəzərin suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tikintisinə dair layihə şirkəti yaradılıbBiznes
14:56
Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Rənglərdə yaşanan 10 il" mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblərMədəniyyət siyasəti
14:46
Azərbaycan neft məhsullarının Gürcüstan üzərindən Ermənistana ixracı müzakirə olunubXarici siyasət
14:42