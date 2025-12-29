İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    29 dekabr, 2025
    14:18
    Peskov: Putin və Tramp ən yaxın zamanda yeni telefon danışığı aparacaq

    Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında ABŞ liderinin ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə görüşünün nəticələrinə dair yeni telefon danışığı ən yaxın zamanda baş tutacaq.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Moskva Trampın sözləri ilə razıdır, tərəflər Ukrayna münaqişəsinin tənzimlənməsinə yaxındırlar və danışıqlar yekun mərhələdədir.

    Bundan əlavə, o, Putin və Zelenski arasında telefon danışığının mümkün olmadığını qeyd edib.

    D.Peskov, həmçinin bildirib ki, əvvəlki telefon danışığı zamanı Putin və Tramp Ukraynada milad atəşkəsi məsələsini müzakirə etməmişdilər.

    Песков: Путин и Трамп в самое ближайшее время проведут новый телефонный разговор

