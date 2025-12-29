Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский: Заявления об ударе ВСУ по резиденции президента РФ безосновательны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 20:13
    Зеленский: Заявления об ударе ВСУ по резиденции президента РФ безосновательны - ОБНОВЛЕНО

    Прозвучавшее ранее заявление об атаке Украиной резиденции президента РФ в Новгородской области не является правдивым.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

    "Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, явно направленные на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента (США Дональда) Трампа для приближения мира. В данный момент российская сторона придумала, очевидно, фейковую историю о якобы ударе по какой-то резиденции российского лидера, чтобы получить оправдание для продолжения ударов по Украине, в том числе по Киеву, а также для отказа от необходимых шагов по завершению войны", - говорится в публикации.

    Зеленский напомнил, что именно российские войска наносили удары по Киеву, в том числе по зданию Кабинета Министров Украины. По его словам, Украина не предпринимает шагов, которые могли бы ослабить дипломатические шаги на пути к завершению войны.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что переговорная позиция страны будет пересмотрена в свете попытки Украины атаковать резиденцию президента РФ.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    По его словам, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области 91 беспилотником, однако все они были перехвачены и уничтожены.

    "Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами РФ определены", - отметил Лавров.

    Министр также отметил, что Россия продолжает участие в переговорах с США, однако в связи с недавними действиями Киева переговорные позиции страны будут пересмотрены.

    Россия Сергей Лавров Украина беспилотники российско-украинская война
    Zelenski: Ukraynanın Rusiya Prezidentinin iqamətgahına zərbə endirməsi ilə bağlı bəyanatlar əsassızdır - YENİLƏNİB
    Zelenskyy says accusation that Putin's residence in Novgorod was attacked by Ukraine is lie

    Последние новости

    21:04

    В Азербайджане усиливается контроль над исполнением госбюджета

    Финансы
    20:51

    Главы МИД Азербайджана и Узбекистана выразили готовность к укреплению сотрудничества

    Внешняя политика
    20:44

    Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    20:29

    Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

    Другие страны
    20:13

    Зеленский: Заявления об ударе ВСУ по резиденции президента РФ безосновательны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:54

    Маск отказался от идеи создания собственной партии под влиянием Вэнса

    Другие страны
    19:25

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    19:16

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Футбол
    19:09

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    Лента новостей