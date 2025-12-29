Зеленский: Заявления об ударе ВСУ по резиденции президента РФ безосновательны - ОБНОВЛЕНО

Прозвучавшее ранее заявление об атаке Украиной резиденции президента РФ в Новгородской области не является правдивым.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, явно направленные на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента (США Дональда) Трампа для приближения мира. В данный момент российская сторона придумала, очевидно, фейковую историю о якобы ударе по какой-то резиденции российского лидера, чтобы получить оправдание для продолжения ударов по Украине, в том числе по Киеву, а также для отказа от необходимых шагов по завершению войны", - говорится в публикации.

Зеленский напомнил, что именно российские войска наносили удары по Киеву, в том числе по зданию Кабинета Министров Украины. По его словам, Украина не предпринимает шагов, которые могли бы ослабить дипломатические шаги на пути к завершению войны.

19:37

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что переговорная позиция страны будет пересмотрена в свете попытки Украины атаковать резиденцию президента РФ.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области 91 беспилотником, однако все они были перехвачены и уничтожены.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами РФ определены", - отметил Лавров.

Министр также отметил, что Россия продолжает участие в переговорах с США, однако в связи с недавними действиями Киева переговорные позиции страны будут пересмотрены.