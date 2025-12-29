Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в новогоднем обращении призвал мировых лидеров занять более серьезную позицию в 2026 году и выбрать в качестве приоритета людей и будущее планеты.

Как сообщает американское бюро Report, генсек заявил, что мир столкнулся с серьезными вызовами.

Гутерриш указал, что в преддверии Нового года "мир находится на перепутье", а вокруг - "хаос, неопределенность, раскол, насилие, климатическая катастрофа" и систематические нарушения норм международного права.

"Эти процессы приводят к ослаблению фундаментальных принципов, объединяющих человечество", - сказал генсек.

Он также особо отметил резкий рост глобальных военных расходов:

"Глобальные военные расходы взлетели до $2,7 триллиона, увеличившись почти на 10%. Это в 13 раз больше, чем весь объем помощи в целях развития, и эквивалентно совокупному ВВП Африки. Все это происходит на фоне конфликтов, которые бушуют на уровне, невиданном со времен Второй мировой войны".

Генсек отметил, что для создания более безопасного мира нужно в первую очередь вкладывать больше средств в борьбу с нищетой и меньше - в ведение войн: "Мир должен восторжествовать. Очевидно, что у мирового сообщества есть ресурсы для повышения качества жизни, оздоровления планеты и обеспечения мирного и справедливого будущего".