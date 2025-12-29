Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 19:25
    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в новогоднем обращении призвал мировых лидеров занять более серьезную позицию в 2026 году и выбрать в качестве приоритета людей и будущее планеты.

    Как сообщает американское бюро Report, генсек заявил, что мир столкнулся с серьезными вызовами.

    Гутерриш указал, что в преддверии Нового года "мир находится на перепутье", а вокруг - "хаос, неопределенность, раскол, насилие, климатическая катастрофа" и систематические нарушения норм международного права.

    "Эти процессы приводят к ослаблению фундаментальных принципов, объединяющих человечество", - сказал генсек.

    Он также особо отметил резкий рост глобальных военных расходов:

    "Глобальные военные расходы взлетели до $2,7 триллиона, увеличившись почти на 10%. Это в 13 раз больше, чем весь объем помощи в целях развития, и эквивалентно совокупному ВВП Африки. Все это происходит на фоне конфликтов, которые бушуют на уровне, невиданном со времен Второй мировой войны".

    Генсек отметил, что для создания более безопасного мира нужно в первую очередь вкладывать больше средств в борьбу с нищетой и меньше - в ведение войн: "Мир должен восторжествовать. Очевидно, что у мирового сообщества есть ресурсы для повышения качества жизни, оздоровления планеты и обеспечения мирного и справедливого будущего".

    Антониу Гутерриш обращение будущее планеты
    BMT Baş katibi dünya liderlərini insanları və planetin gələcəyini prioritet seçməyə çağırıb

    Последние новости

    19:37

    Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президента

    Другие страны
    19:25

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    19:16

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Футбол
    19:09

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    18:59

    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    Происшествия
    18:51

    ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-Ready

    Финансы
    18:48

    Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

    Финансы
    18:35

    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:26

    Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

    Другие страны
    Лента новостей