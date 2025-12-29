BMT Baş katibi dünya liderlərini insanları və planetin gələcəyini prioritet seçməyə çağırıb
- 29 dekabr, 2025
- 19:09
BMT Baş katibi Antonio Quterreş yeni il münasibətilə müraciətində dünya liderlərini 2026-cı ildə daha ciddi mövqe tutmağa, insanları və planetin gələcəyini prioritet seçməyə çağırıb.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, o, dünyanın ciddi çağırışlarla üz-üzə qaldığını bildirib:
"Dünya hazırda yol ayrıcındadır. Xaos və qeyri-müəyyənlik artıb, zorakılıq, parçalanma, iqlim böhranı və beynəlxalq hüququn sistemli şəkildə pozulması ciddi narahatlıq doğurur. Bu proseslər bəşəriyyəti birləşdirən fundamental prinsiplərin zəifləməsinə gətirib çıxarır".
Baş katib həmçinin müraciətində qlobal hərbi xərclərin kəskin artmasına da xüsusi diqqət çəkib:
"Dünya üzrə hərbi xərclər 2,7 trilyon dollara çataraq, təxminən, 10 faiz artıb. Bu məbləğ bütün inkişaf yardımlarından 13 dəfə çoxdur və Afrikanın ümumi daxili məhsuluna bərabərdir. Bütün bunlar isə İkinci Dünya müharibəsindən bəri görünməmiş səviyyədə münaqişələrin davam etdiyi bir dövrdə baş verir".
Antonio Quterreş eyni zamanda deyib ki, yeni ildə beynəlxalq ictimaiyyət prioritetləri yenidən nəzərdən keçirməlidir:
"Daha təhlükəsiz dünya müharibələrə deyil, yoxsulluqla mübarizəyə investisiya qoymaqla mümkündür və sülh əsas məqsəd olmalıdır. Dünya həyatları xilas etmək, planeti bərpa etmək və sülh və ədalət dolu gələcəyi təmin etmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir".