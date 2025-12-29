В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой
Происшествия
- 29 декабря, 2025
- 18:59
В Гёранбойском районе трое членов одной семьи госпитализированы с признаками пищевого отравления.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Низами.
В больницу доставлены местные жители С.Гамидова 1965 года рождения, М.Ахмедова 1990 года рождения и Н.Ахмедова 2011 года рождения.
По предварительной информации, ухудшение самочувствия наступило после употребления рыбы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
Последние новости
19:37
Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президентаДругие страны
19:25
Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планетыДругие страны
19:16
Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренераФутбол
19:09
Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с ДонбассаДругие страны
18:59
В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбойПроисшествия
18:51
ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-ReadyФинансы
18:48
Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабряФинансы
18:35
ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНОДругие
18:26