    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    Происшествия
    29 декабря, 2025
    18:59
    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    В Гёранбойском районе трое членов одной семьи госпитализированы с признаками пищевого отравления.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Низами.

    В больницу доставлены местные жители С.Гамидова 1965 года рождения, М.Ахмедова 1990 года рождения и Н.Ахмедова 2011 года рождения.

    По предварительной информации, ухудшение самочувствия наступило после употребления рыбы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

    По факту проводится расследование.

