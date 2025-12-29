В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

В Гёранбойском районе трое членов одной семьи госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Низами.

В больницу доставлены местные жители С.Гамидова 1965 года рождения, М.Ахмедова 1990 года рождения и Н.Ахмедова 2011 года рождения.

По предварительной информации, ухудшение самочувствия наступило после употребления рыбы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.