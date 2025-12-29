İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    • 29 dekabr, 2025
    • 18:46
    Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib

    Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Nizami kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakinləri, 1965-ci il təvəllüdlü S.Həmidova, 1990-cı il təvəllüdlü M.Əhmədova və 2011-ci il təvəllüdlü N.Əhmədova zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Onların balıq yedikdən sonra özlərini pis hiss etdiyi bildirilir.

    Zərərçəkənlərin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Goranboy Zəhərlənmə
    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    Son xəbərlər

    19:31

    İranda təbii fəlakət səkkiz nəfərin həyatına son qoyub

    Region
    19:17

    Zelenski: Ukraynalıların 85 faizi ordunun Donbasdan çıxmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    19:16

    Dünya Bankı ilk dəfə Azərbaycanı "B-Ready" hesabatı üzrə qiymətləndirib

    Maliyyə
    19:09

    BMT Baş katibi dünya liderlərini insanları və planetin gələcəyini prioritet seçməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:02

    "Kəpəz" qış fasiləsində 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    18:52

    Türkiyə Superliqası təmsilçisi yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    18:52

    Kiyev və Vaşinqton sülh nizamlanması çərçivəsində növbəti addımları müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:46

    Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    18:40

    HƏMAS Məhəmməd Sinvarın və Əbu Ubeydənin ölümünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti