Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib
Hadisə
- 29 dekabr, 2025
- 18:46
Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Nizami kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakinləri, 1965-ci il təvəllüdlü S.Həmidova, 1990-cı il təvəllüdlü M.Əhmədova və 2011-ci il təvəllüdlü N.Əhmədova zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Onların balıq yedikdən sonra özlərini pis hiss etdiyi bildirilir.
Zərərçəkənlərin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
19:31
İranda təbii fəlakət səkkiz nəfərin həyatına son qoyubRegion
19:17
Zelenski: Ukraynalıların 85 faizi ordunun Donbasdan çıxmasına qarşıdırDigər ölkələr
19:16
Dünya Bankı ilk dəfə Azərbaycanı "B-Ready" hesabatı üzrə qiymətləndiribMaliyyə
19:09
BMT Baş katibi dünya liderlərini insanları və planetin gələcəyini prioritet seçməyə çağırıbDigər ölkələr
19:02
"Kəpəz" qış fasiləsində 2 yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
18:52
Türkiyə Superliqası təmsilçisi yeni baş məşqçisini açıqlayıbFutbol
18:52
Kiyev və Vaşinqton sülh nizamlanması çərçivəsində növbəti addımları müzakirə edibDigər ölkələr
18:46
Goranboyda bir ailənin üç üzvü qidadan zəhərlənibHadisə
18:40