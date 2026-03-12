İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    BMT ABŞ ilə İranın danışıqlar masasına qayıtmasını istəyir

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 20:24
    BMT ABŞ ilə İranın danışıqlar masasına qayıtmasını istəyir

    ABŞ və İsrailin İrana, İslam Respublikasının isə bölgə ölkələrinə hücumları BMT Təhlükəsizlik Şurasında qınanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibi Antonio Quterreş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mətbuta birgə bəyanatlar zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, sadalananlar beynəlxalq sülh üçün təhdiddir. "Sivillərin həyat təhlükəsizliyi risk altındadır" , - Quterreş bildirib.

    BMT baş katibi qeyd edib ki, Yaxın Şərqdəki vəziyyət bütün dünyaya təsir edir: "Ticarət problemləri yaranır, enerji və qida qiymətləri artır. Şiddətin azaldılması və dialoq ən yaxşı çıxış yoludur".

    Quterreş hücumların dayandırılması və ABŞ ilə İran üçün müzakirələr masasına qayıtmaq çağırışı edib.

