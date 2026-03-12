İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Region
    • 12 mart, 2026
    • 20:11
    BMT baş katibi: Süni intellekt şiddət riskini artırır

    İsrail və Fələstin qonşu olaraq sülh içində mövcud olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibi Antonio Quterreş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mətbuta birgə bəyanatlar zamanı deyib.

    Quterreş Qəzza zolağına hücumlar, Yaxın Şərqdəki humanitar fəlakət barədə danışıb. "Dünyada sülhdən çox bəhs olunsa da, barışı az görürük" , - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq hüquq pozulur:

    "Hazırda güc siyasəti güclənir. Süni intellekt də daxil, yeni texnologiyalar şiddət riskini artırır".

