BMT baş katibi: Süni intellekt şiddət riskini artırır
Region
- 12 mart, 2026
- 20:11
İsrail və Fələstin qonşu olaraq sülh içində mövcud olmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibi Antonio Quterreş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mətbuta birgə bəyanatlar zamanı deyib.
Quterreş Qəzza zolağına hücumlar, Yaxın Şərqdəki humanitar fəlakət barədə danışıb. "Dünyada sülhdən çox bəhs olunsa da, barışı az görürük" , - o deyib.
Onun sözlərinə görə, beynəlxalq hüquq pozulur:
"Hazırda güc siyasəti güclənir. Süni intellekt də daxil, yeni texnologiyalar şiddət riskini artırır".
