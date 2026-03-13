    • 13 mart, 2026
    • 18:40
    Bakı və Sumqayıtda yaşıllıqlara 73 min manatdan çox ziyan vurulub

    Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən son bir həftə ərzində keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, araşdırma zamanı Bakı şəhəri Xətai rayonu Zığ şosesi, Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi, Nəsimi rayonu H.Sarabski, A.Qurbanov və S.Salayev küçələrinin əhatə etdiyi ərazidə və Sumqаyıt şəhəri 20-ci məhəllədə ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 73 320 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib.

    Hər bir fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib.

    19:17

    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08

    Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır

    Hadisə
    19:07

    İsrail İran və "Hizbullah"ın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:06

    Fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 12-si saat 10:00-dək İrandan Azərbaycana 2 309 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    19:00

    Aida Kərimova: "Özümü daha çox azərbaycanlı kimi hiss edirəm"

    Fərdi
    18:49

    Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:42
    Foto

    Ağstafada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə birgə təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    18:40

    ABŞ təyyarəsinin İraqda qəzaya uğraması nəticəsində bütün heyət üzvləri ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:40

    Bakı və Sumqayıtda yaşıllıqlara 73 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti