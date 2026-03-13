    Prezident Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimənin tətbiqini təsdiq edib

    Daxili siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 18:24
    Prezident Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimənin tətbiqini təsdiq edib

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı, topdan və pərakəndə satışı və satış məqsədilə saxlanılmasına görə cərimələr müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliyi təsdiqləməsi ilə mümkün olub.

    Dəyişikliyə əsasən, elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, topdan və pərakəndə satışı və satış məqsədilə saxlanılmasına görə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş mallar müsadirə edilməklə, fiziki şəxslər 350 manatdan 500 manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 1650 manatdan 2 200 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 4 min manatdan 5 min manatadək məbləğdə cərimə ediləcəklər.

    Qanun 2026-cı il aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək.

    Президент утвердил штрафы за продажу электронных сигарет: до 5 тыс. манатов
    President approves 5,000-manat fine for sale of e-cigarettes in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    19:17

    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08

    Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır

    Hadisə
    19:07

    İsrail İran və "Hizbullah"ın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:06

    Fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 12-si saat 10:00-dək İrandan Azərbaycana 2 309 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    19:00

    Aida Kərimova: "Özümü daha çox azərbaycanlı kimi hiss edirəm"

    Fərdi
    18:49

    Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:42
    Foto

    Ağstafada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə birgə təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    18:40

    ABŞ təyyarəsinin İraqda qəzaya uğraması nəticəsində bütün heyət üzvləri ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:40

    Bakı və Sumqayıtda yaşıllıqlara 73 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti