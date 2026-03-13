Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 18:32
    Президент утвердил штрафы за продажу электронных сигарет: до 5 тыс. манатов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил штрафы за импорт, экспорт, производство и продажу электронных сигарет, а также их хранение с целью реализации.

    Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках.

    Так, с 1 апреля 2026 года за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов, а также за хранение с целью продажи предусмотрены следующие административные штрафы с конфискацией предметов правонарушения: физические лица - от 350 до 500 манатов, должностные лица - от 1 650 до 2 200 манатов, а юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов.

    Ильхам Алиев запрет на электронные сигареты в Азербайджане
    Prezident Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimənin tətbiqini təsdiq edib
    President approves 5,000-manat fine for sale of e-cigarettes in Azerbaijan
    Ты - Король

