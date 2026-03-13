Президент утвердил штрафы за продажу электронных сигарет: до 5 тыс. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил штрафы за импорт, экспорт, производство и продажу электронных сигарет, а также их хранение с целью реализации.

Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках.

Так, с 1 апреля 2026 года за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов, а также за хранение с целью продажи предусмотрены следующие административные штрафы с конфискацией предметов правонарушения: физические лица - от 350 до 500 манатов, должностные лица - от 1 650 до 2 200 манатов, а юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов.