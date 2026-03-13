    Daxili siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 18:42
    2026-cı ilin Tədbirlər Planına uyğun olaraq, Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Ağstafa Regional İdarəsində təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə birgə praktiki təlim təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, təlimdə Daxili İşlər və Fövqaladə Hallar nazirliklərinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və "BP Caspian Sea Exploration ltd" şirkətinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Təlimin məqsədi xidməti ərazidəki strateji obyektə qarşı terror-təxribat zamanı və digər fövqəladə vəziyyətlərdə əməliyyat qərargahının qurulması, operativ təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqi, mümkün risk və qəsdlərin vaxtında müəyyən edilərək qarşısının alınması, habelə təxliyyə ilə bağlı praktiki vərdişlərin formalaşdırılması, şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin artırılması, birgə fəaliyyətin təşkili sahəsində təcrübənin inkişafı, koordinasiyanın və nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi olub.

    Təlim Təhlükəsizlik

    Son xəbərlər

    19:17

    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08

    Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır

    Hadisə
    19:07

    İsrail İran və "Hizbullah"ın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:06

    Fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 12-si saat 10:00-dək İrandan Azərbaycana 2 309 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    19:00

    Aida Kərimova: "Özümü daha çox azərbaycanlı kimi hiss edirəm"

    Fərdi
    18:49

    Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:42
    Foto

    Ağstafada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə birgə təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    18:40

    ABŞ təyyarəsinin İraqda qəzaya uğraması nəticəsində bütün heyət üzvləri ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:40

    Bakı və Sumqayıtda yaşıllıqlara 73 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti