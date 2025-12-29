Маск отказался от идеи создания собственной партии под влиянием Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в том, что бизнесмен Илон Маск не стал создавать собственную политическую партию.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Вэнс активно поддерживал контакт с Маском и его союзниками, предлагал уступки, направленные на восстановление отношений бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом после их публичного конфликта этим летом. В частности, внимание уделялось поддержке ключевых кандидатов на посты, связанные с космической отраслью и технологическим бизнесом Маска, включая согласование кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA.

Издание утверждает, что личная дружба Вэнса и Маска, а также их общие технологические интересы сделали вице-президента особенно подходящей фигурой для урегулирования конфликта. По словам источников, достигнутый мир между Трампом и Маском остается хрупким, однако уже влияет на финансовую и организационную поддержку Республиканской партии.