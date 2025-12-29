Mask Vensin təsiri ilə öz partiyasını yaratmaqdan imtina edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 29 dekabr, 2025
    • 20:13
    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens iş adamı İlon Maskın öz siyasi partiyasını yaratmaqdan imtina etməsində əsas rol oynayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "The Washington Post" mənbələrə istinadən yazıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Vens Mask və onun tərəfdarları ilə fəal əlaqə saxlayıb, bu yay onların ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə açıq münaqişəsindən sonra münasibətlərin bərpasına yönəlmiş güzəştlər təklif edib. Xüsusilə, diqqət Maskın kosmik sahə və texnologiya biznesi ilə bağlı vəzifələrə, o cümlədən Cared Ayzekmanın NASA rəhbəri postuna namizədliyinin razılaşdırılmasına dəstəklənməsinə yönəlib.

    Nəşr iddia edir ki, Venslə Mask arasındakı şəxsi dostluq və onların ortaq texnoloji maraqları vitse-prezidenti münaqişənin həlli üçün xüsusilə uyğun fiqura çevirib. Mənbələrin sözlərinə görə, Tramp və Mask arasında əldə olunan barışıq hələ də yumşaqdır, lakin artıq Respublikaçılar Partiyasına maliyyə və təşkilati dəstəyə təsir göstərir.

    Маск отказался от идеи создания собственной партии под влиянием Вэнса

