Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 25 min manatdan çox ziyan dəyib
Hadisə
- 06 fevral, 2026
- 17:54
Bakıda ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 25 min 680 manat məbləğində ziyan dəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sözügedən faktlar Nəsimi rayonu Hüseyn Seyidzadə küçəsi 1A, Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 283A ünvanlarında, Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsi Müşfiq Şahbazov küçəsində, Nəsimi rayonu Abay döngəsi 360-cı məhəllədə qeydə alınıb.
Hər bir fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib.
Son xəbərlər
18:07
Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
18:05
İran ilə ABŞ arasında danışıqlar davam etdiriləcək - YENİLƏNİBRegion
18:04
"Arsenal" "Borussiya"nın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
18:03
Azərbaycanda yeni yaradılan hər iki milli parkda ova icazə veriləcəkEkologiya
17:58
Foto
Fərid Əhmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edibHadisə
17:56
"İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası" dəyişib, sənəd üçün strateji layihələr müəyyənləşibBiznes
17:54
İki milli park haqqında Əsasnamə təsdiqlənibDaxili siyasət
17:54
Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 25 min manatdan çox ziyan dəyibHadisə
17:47