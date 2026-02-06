Ущерб зеленым насаждениям Баку от незаконной вырубки составил около 26 тыс. манатов

В Баку в результате незаконной вырубки деревьев нанесен ущерб на сумму 25 тыс. 680 манатов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба экологической безопасности.

Сообщается, что данные факты были зарегистрированы по адресам: Насиминский район, улица Гусейна Сеидзаде 1А, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 283А, Хазарский район, поселок Мардакян, улица Мушфига Шахбазова, Насиминский район, переулок Абая, 360-й квартал.

Поскольку сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям по каждому факту, образует состав преступления, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки вопросу.