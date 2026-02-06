Ущерб зеленым насаждениям Баку от незаконной вырубки составил около 26 тыс. манатов
Происшествия
- 06 февраля, 2026
- 18:59
В Баку в результате незаконной вырубки деревьев нанесен ущерб на сумму 25 тыс. 680 манатов.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба экологической безопасности.
Сообщается, что данные факты были зарегистрированы по адресам: Насиминский район, улица Гусейна Сеидзаде 1А, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 283А, Хазарский район, поселок Мардакян, улица Мушфига Шахбазова, Насиминский район, переулок Абая, 360-й квартал.
Поскольку сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям по каждому факту, образует состав преступления, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки вопросу.
Последние новости
19:08
В Польше неизвестный БПЛА упал на территории воинской частиДругие страны
19:04
Фото
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение военного сотрудничестваАрмия
18:59
Ущерб зеленым насаждениям Баку от незаконной вырубки составил около 26 тыс. манатовПроисшествия
18:48
Глава МИД Ирана сообщил о хорошем начале переговоров с СШАВ регионе
18:33
В двух новых нацпарках Азербайджана будет разрешена охота и рыбалкаЭкология
18:30
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июняВ регионе
18:27
Иран и США согласовали дальнейшие шаги по переговорам о ядерной программеВ регионе
18:22
Посол России в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протестаВнешняя политика
18:20