Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Ущерб зеленым насаждениям Баку от незаконной вырубки составил около 26 тыс. манатов

    Происшествия
    • 06 февраля, 2026
    • 18:59
    Ущерб зеленым насаждениям Баку от незаконной вырубки составил около 26 тыс. манатов

    В Баку в результате незаконной вырубки деревьев нанесен ущерб на сумму 25 тыс. 680 манатов.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба экологической безопасности.

    Сообщается, что данные факты были зарегистрированы по адресам: Насиминский район, улица Гусейна Сеидзаде 1А, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 283А, Хазарский район, поселок Мардакян, улица Мушфига Шахбазова, Насиминский район, переулок Абая, 360-й квартал.

    Поскольку сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям по каждому факту, образует состав преступления, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки вопросу.

    деревья незаконная вырубка ущерб природе материальный ущерб
    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 25 min manatdan çox ziyan dəyib
    Ты - Король

    Последние новости

    19:08

    В Польше неизвестный БПЛА упал на территории воинской части

    Другие страны
    19:04
    Фото

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение военного сотрудничества

    Армия
    18:59

    Ущерб зеленым насаждениям Баку от незаконной вырубки составил около 26 тыс. манатов

    Происшествия
    18:48

    Глава МИД Ирана сообщил о хорошем начале переговоров с США

    В регионе
    18:33

    В двух новых нацпарках Азербайджана будет разрешена охота и рыбалка

    Экология
    18:30

    Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня

    В регионе
    18:27

    Иран и США согласовали дальнейшие шаги по переговорам о ядерной программе

    В регионе
    18:22

    Посол России в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста

    Внешняя политика
    18:20

    ЕК: Новый пакет санкций ЕС против РФ охватит энергетику, торговлю и финансовые услуги

    Другие страны
    Лента новостей