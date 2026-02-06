Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 17:47
    ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyi David Allenin müvəqqəti işlər vəkili təyin edildiyini bəyan edib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    "Biz Devid Alleni, ABŞ-nin Ermənistandakı nümayəndəliyinin müvəqqəti işlər vəkili kimi təqdim etməkdən məmnunuq! Devid Allen 2024-cü ildən ABŞ-nin İrəvandakı səfirliyində missiya rəhbərinin müavini vəzifəsini tutub", - səfirliyin bəyanatında bildirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ səfiri Kristina Kvien yanvar ayında Ermənistanda səlahiyyət müddətini başa vurub.

    Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

