Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib
Region
- 06 fevral, 2026
- 17:47
ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyi David Allenin müvəqqəti işlər vəkili təyin edildiyini bəyan edib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
"Biz Devid Alleni, ABŞ-nin Ermənistandakı nümayəndəliyinin müvəqqəti işlər vəkili kimi təqdim etməkdən məmnunuq! Devid Allen 2024-cü ildən ABŞ-nin İrəvandakı səfirliyində missiya rəhbərinin müavini vəzifəsini tutub", - səfirliyin bəyanatında bildirilib.
Xatırladaq ki, ABŞ səfiri Kristina Kvien yanvar ayında Ermənistanda səlahiyyət müddətini başa vurub.
