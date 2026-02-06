Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 17:44
Посольство США в Армении объявило о назначении Дэвида Аллена – бывшего заместителя посла – новым временным поверенным в делах Соединенных Штатов.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Мы рады представить Дэвида Аллена, временного поверенного в делах представительства США в Армении! Дэвид Аллен занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ереване с 2024 года", - говорится в заявлении посольства.
Напомним, посол США Кристина Квиен завершила свой срок полномочий в Армении в январе текущего года.
Последние новости
18:05
Президент Азербайджана утвердил положение о двух национальных паркахВнутренняя политика
18:03
Переговоры Ирана и США в Омане по ядерной программе продлились 5 часов -ДОПОЛНЕНОВ регионе
17:54
Посол: Амман и Баку планируют активный диалог в 2026 годуВнешняя политика
17:49
Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия УкраинеДругие страны
17:44
Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в АрменииВ регионе
17:44
Иран в ходе переговоров с США в Омане не согласился на "нулевое" обогащение уранаВ регионе
17:41
Азербайджан возобновил импорт авокадо из ИспанииБизнес
17:40
ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОРДругие страны
17:39
Фото