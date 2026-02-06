Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

Посольство США в Армении объявило о назначении Дэвида Аллена – бывшего заместителя посла – новым временным поверенным в делах Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы рады представить Дэвида Аллена, временного поверенного в делах представительства США в Армении! Дэвид Аллен занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ереване с 2024 года", - говорится в заявлении посольства.

Напомним, посол США Кристина Квиен завершила свой срок полномочий в Армении в январе текущего года.