    Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

    • 06 февраля, 2026
    • 17:44
    Посольство США в Армении объявило о назначении Дэвида Аллена – бывшего заместителя посла – новым временным поверенным в делах Соединенных Штатов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Мы рады представить Дэвида Аллена, временного поверенного в делах представительства США в Армении! Дэвид Аллен занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ереване с 2024 года", - говорится в заявлении посольства.

    Напомним, посол США Кристина Квиен завершила свой срок полномочий в Армении в январе текущего года.

    Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib
