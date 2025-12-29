Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 18:48
    Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря 2025 года.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 18:30 по Баку, цена на драгметалл снижалась на 3,65% и составляла $4 386,6 за тройскую унцию. К 18:35 стоимость золота замедлила снижение до $4 395,4 за тройскую унцию (-3,46%).

    биржа цена золота снижение

    Последние новости

    19:37

    Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президента

    Другие страны
    19:25

    Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планеты

    Другие страны
    19:16

    Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренера

    Футбол
    19:09

    Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с Донбасса

    Другие страны
    18:59

    В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбой

    Происшествия
    18:51

    ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-Ready

    Финансы
    18:48

    Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

    Финансы
    18:35

    ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:26

    Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования

    Другие страны
    Лента новостей