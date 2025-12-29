Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря 2025 года.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 18:30 по Баку, цена на драгметалл снижалась на 3,65% и составляла $4 386,6 за тройскую унцию. К 18:35 стоимость золота замедлила снижение до $4 395,4 за тройскую унцию (-3,46%).