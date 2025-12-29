Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 18:48
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря 2025 года.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 18:30 по Баку, цена на драгметалл снижалась на 3,65% и составляла $4 386,6 за тройскую унцию. К 18:35 стоимость золота замедлила снижение до $4 395,4 за тройскую унцию (-3,46%).
Последние новости
19:37
Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию президентаДругие страны
19:25
Генсек ООН призвал мировых лидеров поставить в приоритет будущее людей и планетыДругие страны
19:16
Представитель Турецкой Суперлиги назначил нового главного тренераФутбол
19:09
Зеленский: 85% украинцев выступают против ухода ВСУ с ДонбассаДругие страны
18:59
В Гёранбое члены одной семьи отравились рыбойПроисшествия
18:51
ВБ опубликовал первую оценку Азербайджана в рамках B-ReadyФинансы
18:48
Стоимость золота опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабряФинансы
18:35
ХАМАС подтвердил гибель Мухаммеда Синвара и Абу Убайды - ОБНОВЛЕНОДругие
18:26