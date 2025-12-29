Qızılın qiyməti aşağı düşüb
Maliyyə
- 29 dekabr, 2025
- 20:39
Qızıl fyuçerslərinin qiyməti dekabrın 22-dən bəri ilk dəfə troya unsiyası üçün 4 400 dollardan aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Comex" (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) ticarət platformasının məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 18:30-a olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti 3,65 % azalaraq bir troya unsiyası üçün 4 386,6 dollar təşkil edib. Saat 18:35-ə qızılın qiyməti azalma tempini yavaşladaraq bir troya unsiyası üçün 4 395,4 dollar (-3,46 %) olub.
