Masazırda avtomobil yanıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 03:30
    Abşeron rayonunda avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfər ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, "BMW" markalı minik avtomobili anidən alovlanıb.

    Nəticədə nəqliyyat vasitəsinin içərisində olan 3 nəfər çıxarılaraq xəstəxanaya çatdırılıb.

    Aparılan tibbi müdaxilələrə baxmayaraq Əlizadə Qurbanəli Ağa oğlu həyatını itirib, digər 2 şəxsin müalicəsi davam etdirilir.

    Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır

