Premyer Liqanın 2025/2026 mövsümü 101 futbolçunun debütü ilə əlamətdar olub

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 22:48
    Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümü 101 futbolçunun turnirdə debütü ilə əlamətdar olub.

    "Report" xəbər verir ki, sözügedən statistika ilə bağlı Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Onlardan 17-si yerli, 84-ü legioner statuslu futbolçudur.

    "Qəbələ" və "Karvan-Yevlax"da daha çox – hərəsində 14 debüt gerçəkləşib. "İmişli" 13, "Kəpəz", "Neftçi" və "Şamaxı" hərəyə 10 yeni oyunçuya Premyer Liqada ilk matça çıxmaq imkanı verib.

    "Sumqayıt" 8, "Sabah" 7, "Qarabağ" 6, "Turan Tovuz"la "Araz-Naxçıvan" hərəyə 4 debütanta şans verib. "Zirə"də hamıdan az – cəmi 1 belə oyunçu meydana çıxıb.

    12 klubdan yalnız 6-da yerli futbolçu debüt edib. "Qəbələ" bu göstəricidə liderdir – 5 oyunçu. "Şamaxı"da 4, "İmişli"də 3, "Kəpəz"lə "Karvan-Yevlax"ın hərəsində 2, "Sumqayıt"da 1 azərbaycanlı debüt şansı əldə edib.

    Futbol Premyer Liqa debüt

