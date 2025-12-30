В сезоне 2025/2026 азербайджанской Премьер-лиги дебютировали более 100 игроков
Футбол
- 30 декабря, 2025
- 23:20
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сезон 2025/2026 ознаменовался дебютом 101 футболиста.
Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Профессиональной футбольной лиги, проводящей чемпионат страны.
В текущем сезоне впервые в Премьер-лиге сыграли 17 местных игроков и 84 легионера.
Наибольшее количество дебютов состоялось в "Габале" и "Карван-Евлахе" – по 14, далее следует "Имишли" с 13 игроками. "Кяпаз", "Нефтчи" и "Шамахы" предоставили возможность дебютировать в Премьер-лиге 10 новым игрокам каждый.
Местные футболисты вышли на поле в составе шести клубов. По этому показателю лидирует "Габала" – 5 игроков, в "Шамахы" число дебютантов составило 4, в "Имишли" – 3, в "Кяпазе" и "Карван-Евлахе" – по 2, в "Сумгайыте" – 1.
