У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 03:39
Сейсмособытие магнитудой 5,2 произошло у побережья Курильских островов Сахалинской области. Жители острова Парамушир могли ощутить подземные толчки.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".
"Магнитуды: 5,2. Могли ощутить на Парамушире до 4 баллов", - говорится в сообщении.
Эпицентр находился в 76 км юго-восточнее Северо-Курильска, на глубине 63 км.
