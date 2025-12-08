Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 03:39
    У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

    Сейсмособытие магнитудой 5,2 произошло у побережья Курильских островов Сахалинской области. Жители острова Парамушир могли ощутить подземные толчки.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

    "Магнитуды: 5,2. Могли ощутить на Парамушире до 4 баллов", - говорится в сообщении.

    Эпицентр находился в 76 км юго-восточнее Северо-Курильска, на глубине 63 км.

