    Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub

    • 08 dekabr, 2025
    • 04:34
    Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub

    Rusiyanın Saxalin vilayətində Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yujno-Saxalinsk seysmik stansiyası məlumat yayıb.

    "Maqnituda: 5.2. Paramuşirdə hiss oluna bilərdi", - məlumatda deyilir.

    Zəlzələnin episentri Severo-Kurilskdən 76 km cənub-şərqdə, ocağı 63 km dərinlikdə yerləşib.

    У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

