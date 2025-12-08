Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 08 dekabr, 2025
- 04:34
Rusiyanın Saxalin vilayətində Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yujno-Saxalinsk seysmik stansiyası məlumat yayıb.
"Maqnituda: 5.2. Paramuşirdə hiss oluna bilərdi", - məlumatda deyilir.
Zəlzələnin episentri Severo-Kurilskdən 76 km cənub-şərqdə, ocağı 63 km dərinlikdə yerləşib.
Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub
