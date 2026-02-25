İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycanın U-19 millisi Moldovada ilk yoxlama oyununda qalib gəlib

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 17:10
    Azərbaycanın U-19 millisi Moldovada ilk yoxlama oyununda qalib gəlib

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandası Moldovada keçirdiyi ilk yoxlama oyununda qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, U-19 hazırlıq prosesi çərçivəsində Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    Vadul lui Voda şəhərindəki Texniki Mərkəzdə baş tutan qarşılaşma millimizin 2:1 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb.

    Komandanın qollarını Nicat Nərimanov (61-ci dəqiqə) və İbrahim Babayev (82-ci dəqiqə) rəqib qapısından keçiriblər.

    Qeyd edək ki, bu komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu fevralın 27-də keçiriləcək.

    Azərbaycan millisi Moldova U-19 Yoxlama matçları Təlim-məşq toplanışı

    Son xəbərlər

    17:54

    Anar Quliyev Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

    İqtisadiyyat
    17:54

    Pezeşkian: Cenevrə danışıqları ilə bağlı yaxşı perspektivlərimiz var

    Region
    17:50

    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Energetika
    17:46

    Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilib

    İqtisadiyyat
    17:42

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:37
    Foto

    Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınır

    İnfrastruktur
    17:35

    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    17:32

    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    Futbol
    17:26
    Foto

    Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti