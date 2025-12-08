Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 04:36
    Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Стамбул.

    Как передает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу написал на своей странице в соцсети X.

    По его словам, 8 декабря Орбан примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества между двумя государствами.

    "Заседание с Венгрией, с которой нас связывают давние дружеские узы, имеет важное значение для укрепления нашего стратегического партнерства", - отметил министр.

    Виктор Орбан Турция визит Абдулкадир Уралоглу
    Elvis

    Последние новости

    04:36

    Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

    В регионе
    04:05

    Трамп разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с проектом мирной сделки

    Другие страны
    03:50

    В Масазыре в результате возгорания автомобиля погиб человек

    Происшествия
    03:39

    У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    03:14

    Channels: Нигерия добилась освобождения 100 похищенных школьников

    Другие страны
    02:48

    Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вернулся на патрулирование в Карибское море

    Другие страны
    02:23

    Взрыв заминированного автомобиля в Мексике унес жизни пяти человек

    Другие страны
    01:42

    Из-за затопления зала библиотеки Лувра повреждены несколько сотен книг

    Другие страны
    01:11

    Путч в Бенине полностью подавили

    Другие страны
    Лента новостей