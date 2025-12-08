Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества
- 08 декабря, 2025
- 04:36
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Стамбул.
Как передает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу написал на своей странице в соцсети X.
По его словам, 8 декабря Орбан примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества между двумя государствами.
"Заседание с Венгрией, с которой нас связывают давние дружеские узы, имеет важное значение для укрепления нашего стратегического партнерства", - отметил министр.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı’na katılmak üzere ülkemize teşrif eden Macaristan Başbakanı Sn. @PM_ViktorOrban’ı karşıladık.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 7, 2025
Köklü dostluk bağlarına sahip olduğumuz Macaristan ile yarın gerçekleştireceğimiz toplantı, stratejik ortaklığımızı… pic.twitter.com/mTQCk01Yt9