Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Стамбул.

Как передает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, 8 декабря Орбан примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества между двумя государствами.

"Заседание с Венгрией, с которой нас связывают давние дружеские узы, имеет важное значение для укрепления нашего стратегического партнерства", - отметил министр.