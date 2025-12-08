Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb
Region
- 08 dekabr, 2025
- 05:07
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu "X"dəki səhifəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Orban dekabrın 8-də iki ölkə arasında Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak edəcək.
"Çoxdankı dostluğumuz olan Macarıstanla görüş strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - nazir qeyd edib.
