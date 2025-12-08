İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 05:07
    Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu "X"dəki səhifəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Orban dekabrın 8-də iki ölkə arasında Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak edəcək.

    "Çoxdankı dostluğumuz olan Macarıstanla görüş strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - nazir qeyd edib.

    Macarıstan Türkiyə
    Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

    Son xəbərlər

    05:07

    Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Region
    04:34

    Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:02

    Tramp Zelenskinin sülh sazişini nəzərdən keçirməməsindən məyus olub

    Digər ölkələr
    03:46

    Abşeronda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    03:30

    Masazırda avtomobil yanıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    03:15

    Nigeriyada qaçırılan 100 məktəbli terrorçuların əlindən azad edilib

    Digər ölkələr
    02:36

    Meksikada bomba yüklü avtomobilin partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:16

    Luvrda subasma nəticəsində yüzlərə tarixi kitab zədələnib

    Digər ölkələr
    01:35

    Afrika ölkələri Benində qoşun yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti