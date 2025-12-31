Hövsanda quyuya yıxılan şəxs xilas edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 31 dekabr, 2025
    • 20:33
    Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi ərazisində quyuya yıxılan şəxs xilas edilib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.

    FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri əraziyə cəlb edilib.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, 1960-cı il təvəllüdlü Yarıyev Qılıçxan Cəfər oğlu dərinliyi təqribən 5 metr olan quyuya yıxılaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və köməksiz vəziyyətdə qalıb.

    Xilasedicilər xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə Q.Yarıyevi quyudan çıxararaq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

