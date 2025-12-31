Hövsanda quyuya yıxılan şəxs xilas edilib
Digər
- 31 dekabr, 2025
- 20:33
Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi ərazisində quyuya yıxılan şəxs xilas edilib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.
FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri əraziyə cəlb edilib.
Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, 1960-cı il təvəllüdlü Yarıyev Qılıçxan Cəfər oğlu dərinliyi təqribən 5 metr olan quyuya yıxılaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və köməksiz vəziyyətdə qalıb.
Xilasedicilər xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə Q.Yarıyevi quyudan çıxararaq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.
Hövsanda quyuya yıxılan şəxs xilas edilib
Son xəbərlər
21:11
Yaponiyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olubDigər ölkələr
20:51
Finlandiya polisi "Fitburq" gəmisini kabelə ziyan vurduğuna görə saxlayıbDigər ölkələr
20:38
Video
"Euronews": Bakı şəhər təhlükəsizliyi sahəsində yeni meyarlar müəyyən edirMedia
20:33
Video
Hövsanda quyuya yıxılan şəxs xilas edilibDigər
20:26
Foto
Video
Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alanlardan üçünün vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB-3Hadisə
20:04
İranda son üç ilin ən böyük etiraz aksiyaları keçirilirRegion
19:41
"Axios": Tramp və Netanyahu 2026-cı ildə İrana zərbə endirmə ehtimalını müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:15
Abşeronda 34 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
18:49