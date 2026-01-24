İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Almaniya klubuna transfer olunub

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 14:41
    Azərbaycan millisinin futbolçusu Almaniya klubuna transfer olunub

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Nigar Mirzəliyeva Almaniyanın "Hamburq" klubuna transfer olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

    N.Mirzəliyeva Bundesliqa təmsilçisi ilə 2,5 illik müqavilə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, müdafiəçinin son iş yeri Rusiyanın "Zenit" klubu olub.

    Nigar Mirzəliyeva Hamburq Almaniya Bundesliqası

    Son xəbərlər

    15:00

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    14:45

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatı ilə 3 milyard dollarlıq yük daşınıb

    İnfrastruktur
    14:42

    Keçən il Mülki kollegiya üzrə kassasiya şikayətlərinin sayı 5,9 faiz azalıb

    Daxili siyasət
    14:41

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Almaniya klubuna transfer olunub

    Futbol
    14:40

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    14:39

    Ötən il xarici məhkəmələrin qətnamələrinin 4 faizi Azərbaycanda tanınıb

    Hadisə
    14:38

    Keçən il Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyası baxılmış işlərin 5 faizi üzrə qərarı ləğv edib

    Hadisə
    14:36

    Orban: Macarıstan Ukraynaya aydın ismarış göndərir - biz ödəməyəcəyik

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    Ali Məhkəmədə ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti