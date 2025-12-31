İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Finlandiya polisi Fitburq gəmisini kabelə ziyan vurduğuna görə saxlayıb

    Finlandiya hüquq-mühafizə orqanları kabelə ziyan vurduğu üçün Sent-Vinsent və Qrenadin bayrağı altında üzən "Fitburq" yük gəmisini 14 ekipaj üzvü daxil olmaqla saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Finlandiya polisinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, saxlanılan gəmi Sankt-Peterburqdan yola düşərək Hayfaya gedirmiş.

    Bundan əvvəl Finlandiya və Estoniyanı birləşdirən Elisa telekommunikasiya kabelinin Finlandiya körfəzində zədələndiyi bildirilib. Finlandiya polisi zərərin Estoniyanın müstəsna iqtisadi zonası daxilində olduğunu qeyd edib.

    gəmi Finlandiya Rusiya kabel
    Полиция Финляндии задержала судно Fitburg за повреждение кабеля - ОБНОВЛЕНО

