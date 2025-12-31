В Финском заливе поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает портал ERR со ссылкой на компанию.

Неисправность была обнаружена утром в среду. В компании отметили, что благодаря резервированной структуре сети повреждение не влияет на услуги Elisa ни в Финляндии, ни в Эстонии.

Инцидент произошел в экономической зоне Эстонии.

Между тем представители финских властей сообщили, что в повреждении судна подозревается судно. При патрулировании в заливе было обнаружено судно, вставшее на якорь. Его движение блокировали из-за подозрений в повреждении кабеля. На судне провели обыск.

Полиция Финляндии рассматривает инцидент, как повреждение критически важной подводной инфраструктуры.