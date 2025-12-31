Orban: 2026-cı il hərbi qərar ili olacaq
- 31 dekabr, 2025
- 18:49
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban qeyd edib ki, 2025-ci il dönüş nöqtəsi olub, 2026-cı il isə müharibə və sülh baxımından Avropa üçün həlledici olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Orban "M1" televiziya kanalına müsahibəsində ötən ili yekunlaşdırarkən və gələcək perspektivləri açıqlayarkən deyib.
O qeyd edib ki, respublikaçı Donald Trampın ABŞ prezidentliyinə qayıdışı Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə sona çatacağına dair gözləntiləri artırıb, lakin Avropa İttifaqı liderləri Kiyevə hərbi yardımı davam etdirmək qərarına gəliblər:
"2025-ci il dönüş ili oldu, çünki mənim beynəlxalq siyasətə bütün iştirakım zamanı ilk dəfə olaraq amerikalılar və avropalılar strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələdə əks mövqe tutdular", - hökumət başçısı bildirib.
Orban hesab edir ki, bu strateji məsələ Aİ-nin Rusiya ilə birbaşa qarşıdurmaya getdiyi təqdirdə Avropada başlaya biləcək müharibədir: "2026-cı il hərbi qərar ili olacaq".
O, əmin edib ki, 2026-cı ilin aprelində keçiriləcək parlament seçkilərindən sonra onun hökuməti hakimiyyətdə qalarsa, Macarıstan sülhün tərəfində olmağa davam edəcək.